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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن

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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن

في الأسبوع الاستثنائي الذي يشهد موسم الحج من كل عام حفلت السعودية بعدد من الأحداث المهمة والمثيرة؛ إذ بدأ الأسبوع بصدور عدد من الأوامر الملكية، مرورًا بموسم الحج؛ لتقديم العديد من الخدمات المختلفة لزوَّار الحرمين الشريفين، فيما أشرف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، على راحة الحجاج هذا العام.

وأناب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد في الديوان الملكي بقصر منى في حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود، ومكاتب شؤون الحجاج، الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. فيما أكد الأمير محمد بن سلمان لقناة "ديسكفري" أن مشروع نيوم سيكون شيئًا مبدعًا ومختلفًا.

وعلى صعيد متصل، أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، في خطبة يوم عرفة التي ألقاها في مسجد نمرة بمشعر عرفات أنه متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء؛ فسُفك الدم الحرام، واستُحل المال المعصوم.. فيما دانت السعودية حرق أحد المتطرفين بالسويد نسخة من المصحف الشريف بعد صلاة عيد الأضحى.

وفيما يأتي مزيد من التفاصيل:

موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن
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موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن
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