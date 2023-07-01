موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يشرف على راحة الحجاج.. والسعودية تُنهي موسم الحج بنجاح.. وتدين حرق القرآن

في الأسبوع الاستثنائي الذي يشهد موسم الحج من كل عام حفلت السعودية بعدد من الأحداث المهمة والمثيرة؛ إذ بدأ الأسبوع بصدور عدد من الأوامر الملكية، مرورًا بموسم الحج؛ لتقديم العديد من الخدمات المختلفة لزوَّار الحرمين الشريفين، فيما أشرف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، على راحة الحجاج هذا العام.