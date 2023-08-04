حجمه 3 سم.. تدخل طبي حاسم يُصلح ثقباً نادراً اكتُشف بعد ولادة سيدة ببيشة

يُذكر أنه وخلال شهر يونيو 2023م تم استقبال عدد 3886 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 2844 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 1889، فيما تم إجراء 522 عملية جراحية.