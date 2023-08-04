حجمه 3 سم.. تدخل طبي حاسم يُصلح ثقباً نادراً اكتُشف بعد ولادة سيدة ببيشة

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، في إصلاح تمزق نادر الحدوث بحجم 3 سم لسيدة لديها ولادات سابقة.
وأوضحت "صحة بيشة" أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي في حالة ولادة ولديها ضعف في عنق الرحم والمهبل.
وأضافت أنه بعد الولادة تبيّن وجود ثقب وتمزق بين المستقيم والأعضاء التناسلية بحجم 3 سم وهي من الحالات النادرة، وتم تحضير المريضة للعمليات وإصلاح التمزق.
وأبانت "صحة بيشة" أنه تم وضع خطة علاجية للمريضة حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة، وتتابع في العيادة.
يُذكر أنه وخلال شهر يونيو 2023م تم استقبال عدد 3886 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 2844 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 1889، فيما تم إجراء 522 عملية جراحية.