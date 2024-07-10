خلال 6 أشهر.. أكثر من 323 ألف موعد بالعيادات الخارجية بمستشفيات "سعود الطبية"

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 323 ألف موعد في العيادات الخارجية بمختلف المستشفيات، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م.
وأوضح مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية فيصل المطيري، أن عيادات المستشفى العام، شهدت أكثر من 200 ألف موعد، إضافة إلى عيادات مستشفى الأطفال التي تجاوزت 28 ألف موعد، وعيادات مستشفى النساء والولادة التي وصلت إلى 19199؛ فيما سجلت عيادات مستشفى الأسنان أكثر من 47 ألف موعد؛ في حين بلغت مواعيد مركز الملك فهد للكلى أكثر من 26 ألف موعد.
وأكد "المطيري" أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال التجهيزات الطبية الحديثة، والكوادر الطبية المؤهلة.