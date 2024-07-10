خلال 6 أشهر.. أكثر من 323 ألف موعد بالعيادات الخارجية بمستشفيات "سعود الطبية"

وأوضح مدير إدارة خدمات العيادات الخارجية فيصل المطيري، أن عيادات المستشفى العام، شهدت أكثر من 200 ألف موعد، إضافة إلى عيادات مستشفى الأطفال التي تجاوزت 28 ألف موعد، وعيادات مستشفى النساء والولادة التي وصلت إلى 19199؛ فيما سجلت عيادات مستشفى الأسنان أكثر من 47 ألف موعد؛ في حين بلغت مواعيد مركز الملك فهد للكلى أكثر من 26 ألف موعد.