محليات

السجلات التجارية لتقنيات الروبوت تحقّق 52% بنهاية الربع الثاني لـ 2023م

الرياض تتصدّر بــ 1387 سجلاً تليها مكة المكرّمة بـ 491 ثم الشرقية بــ 269
وزارة التجارة
وزارة التجارة

حقق قطاع تقنيات الروبوت نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع 2344 مقارنة بـ 1537 سجلاً للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م.

ووفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة حديثاً تصدّرت مدينة الرياض أعلى المناطق في الإصدار بــ 1387 سجلاً، تلتها مكة المكرّمة 491، ثم المنطقة الشرقية بــ 269، فالمدينة المنوّرة بــ 76، ثم القصيم بــ 32 سجلاً تجارياً.

ويعد نشاط تقنيات الروبوت من القطاعات الواعدة في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها رؤية السعودية 2030 أمام قطاع الأعمال، إضافة إلى الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي، والخدمـات اللوجستية التي تزخر بفرص اسـتثنائية، والأنشطة الإبداعية، والفنون والترفيه، والسفر، والسياحة، والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

وزارة التجارة

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