مجموعة stc تستعرض الابتكارات والحلول الرقمية في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتشارك stc في جلسات حوارية للحديث عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، كما تستعرض stc عدداً من الحلول الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تطوير المدن والمجتمعات الذكية، فضلاً عن عرضها لخدمات الأشعة التشخيصية التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الكشف المُبكر عن أمراض السرطان، إضافة إلى استخدام تقنية خيال الذكاء الاصطناعي في إنشاء صور من أوصاف نصية، وأخيراً تقنية التنبؤ بصحة الثروة الزراعية عبر الأراضي المزروعة لتحسين إدارة وإنتاج المحاصيل بكفاءة.