مناهج دراسية قديمة تثير ذكريات التعليم لدى جيل الآباء والأجداد من زوَّار "كتاب الرياض"

ومن زوَّار المعرض الذين استوقفتهم المناهج القديمة الزائر عبدالله الغامدي، الذي وقف يمعن النظر في منهج الرياضيات، الذي كان مقررًا على الصف الثالث الابتدائي عام 1980م، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة، حفزت "سبق" على سؤاله عن ارتباطه بهذه المناهج القديمة، فقال: "استوقفني غلاف الكتاب، وومضت صورته في ذاكرتي؛ فقد كنت أحب الرياضيات، وقد انتسبت إلى قسم الرياضيات في كلية المعلمين، والتحويل إلى قسم آخر، لكن ذكريات الدراسة الجميلة في بداية التعليم لا تزال في الذاكرة".