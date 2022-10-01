مناهج دراسية قديمة تثير ذكريات التعليم لدى جيل الآباء والأجداد من زوَّار "كتاب الرياض"

تستوقف مناهج دراسية قديمة، يعرضها جناح وزارة التعليم المشارك في معرض الرياض للكتاب، زوَّار المعرض من جيل الأجداد والآباء، الذين تزيد أعمارهم على نحو خمسين عامًا. والقاسم المشترك بين كل مَنْ تستوقفهم المقررات الدراسية القديمة أنها تستثير فيهم ذكريات التعليم على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم المختلفة.
ومن بين المناهج المعروضة مناهج "التفسير- التوحيد – الحديث – الفقه"، التي كانت مقررة على الصف الثالث المتوسط عام 1964م. ومنها أيضًا "الأطلس التاريخي الجغرافي"، الذي كان مقررًا على الصف الأول الثانوي عام 1966م. وقد عرضت الوزارة هذه المناهج الدراسية القديمة كجزء من استعراضها مسار تطور المناهج الدراسية في التعليم بالسعودية.
ومن زوَّار المعرض الذين استوقفتهم المناهج القديمة الزائر عبدالله الغامدي، الذي وقف يمعن النظر في منهج الرياضيات، الذي كان مقررًا على الصف الثالث الابتدائي عام 1980م، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة، حفزت "سبق" على سؤاله عن ارتباطه بهذه المناهج القديمة، فقال: "استوقفني غلاف الكتاب، وومضت صورته في ذاكرتي؛ فقد كنت أحب الرياضيات، وقد انتسبت إلى قسم الرياضيات في كلية المعلمين، والتحويل إلى قسم آخر، لكن ذكريات الدراسة الجميلة في بداية التعليم لا تزال في الذاكرة".