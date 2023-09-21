وزيرُ الخارجية يبحث ورئيسُ وزراء الصومال سبلَ تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، دولةَ رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حمزة عبدي بري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.