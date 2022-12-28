أمانة العاصمة المقدّسة: 5 جهات تقف على حالة الفندق المائل بمركزية مكة المكرّمة

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجنة من الأمانة للوقوف على حالة المبنى، بالتعاون مع لجنة مكوّنة من عدة جهات مختصة: الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة.