محليات
أمانة العاصمة المقدّسة: 5 جهات تقف على حالة الفندق المائل بمركزية مكة المكرّمة
كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني؛ عن أن الأمانة قامت بالوقوف على حالة عمارة سكنية مائلة على مبنى آخر جوارها، وسط المنطقة المركزية في حي الحفاير بمكة المكرّمة.
وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجنة من الأمانة للوقوف على حالة المبنى، بالتعاون مع لجنة مكوّنة من عدة جهات مختصة: الدفاع المدني، وزارة الحج، الجهات الأمنية، وزارة السياحة.
وكان مقطع فيديو متداول يظهر عمارة مكوّنة من عدة طوابق مائلة على مبنى آخر جوارها في المنطقة المركزية.