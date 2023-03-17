"تعليم محايل" تُنهي خدمة معلمة رفضت تنفيذ قرار نقلها لمدرسة أخرى بـ"المجاردة"

أصدر منصور بن عبدالله آل شريم، مدير إدارة تعليم محايل، قرارًا يقضي بطي قيد معلمة؛ رفضت تنفيذ قرار نقلها لإحدى المدارس الابتدائية بالمجاردة بعد إنهاء تكليفها من إدارة مدرسة متوسطة بالمحافظة ذاتها.
وكانت "سبق" قد نشرت القضية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2022م بعنوان "بعد ظهور معلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.. تعليم محايل: لا صحة لتلك الادعاءات". وجاء فيه: "أصدرت إدارة تعليم محايل عسير بيانًا صحفيًّا اليوم، نفت فيه ادعاءات معلمة المجاردة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت الإدارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمقطع المتداول للمعلمة، فإن إدارة محايل عسير تؤكد أنه لا صحة للادعاءات التي ظهرت في المقطع، ونُسبت للإدارة؛ إذ إنها استندت إلى الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة بهذا الشأن".
وتضمنت لائحة شاغلي الوظائف التعليمية - التكليفات أن "يختار مدير/ ة ممن يشغلون رتبة معلم/ ة ممارس فأعلى المُعيَّن على مؤهل البكالوريوس. والاستثناء لمن تم تكليفه مرتبطًا بتوافُر الكوادر المؤهلة".
وبخصوص المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين فيقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين أو المبتعثين فقط.
أما من حصل على المؤهل بخلاف ذلك فإن ترشيحه متاح عن طريق برنامج "جدارة ٣" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تملك الوزارة الاستثناء من القواعد والتنظيمات المبلَّغ بها بهذا الشأن.
وتؤكد إدارة تعليم محايل عسير "أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية، كما ترحب بتواصل المستفيدين كافة، ودعمهم في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- واهتمامها بأبنائها في أنحاء الوطن كافة".