"تعليم محايل" تُنهي خدمة معلمة رفضت تنفيذ قرار نقلها لمدرسة أخرى بـ"المجاردة"

وكانت "سبق" قد نشرت القضية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2022م بعنوان "بعد ظهور معلمة على وسائل التواصل الاجتماعي.. تعليم محايل: لا صحة لتلك الادعاءات". وجاء فيه: "أصدرت إدارة تعليم محايل عسير بيانًا صحفيًّا اليوم، نفت فيه ادعاءات معلمة المجاردة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".