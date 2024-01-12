"هيئة شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لاستقبال الزوار والمصلين

وقامت جميع الإدارات بتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة وتكثيف الأعمال وتوفير كافة الخدمات من أجل أن ينعم الزوار والمصلون بالروحانية والطمأنينة في عبادتهم.