"هيئة شؤون المسجد النبوي" تكثف جهودها لاستقبال الزوار والمصلين

كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لاستقبال الزوار والمصلين لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
وقامت جميع الإدارات بتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة وتكثيف الأعمال وتوفير كافة الخدمات من أجل أن ينعم الزوار والمصلون بالروحانية والطمأنينة في عبادتهم.
وحرصت الهيئة على تهيئة المسجد النبوي من خلال فرش المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بها، إضافة لتنظيف وتعقيم المسجد النبوي بجميع ساحاته ومرافقه.
كما وزعت الهيئة حافظات ماء زمزم داخل أرجاء المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع المصلين.
ویأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لتقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین؛ لیؤدوا عباداتھم بطمأنينة وسھولة.