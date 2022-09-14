حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والقريات وطريف الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجّلت 45 درجة مئوية، تلتها الرياض والخرج 44 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة، ثم مكة المكرّمة وشرورة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية، فيما سجّلت الدوادمي ورفحاء 41 مئوية.