حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والقريات وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجّلت 45 درجة مئوية، تلتها الرياض والخرج 44 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وبريدة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة، ثم مكة المكرّمة وشرورة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية، فيما سجّلت الدوادمي ورفحاء 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والقريات في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، وطريف 19 درجة، والباحة 20 مئوية.
وسجّلت الدمام والقنفذة وجدة وجازان أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.