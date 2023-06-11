"أمانة جدة" ترفع جاهزيتها لموسم الحج وعيد الأضحى لخدمة "ضيوف الرحمن"

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن جاهزيتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ؛ بهدف تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.
وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج، الأماكن التي يتردد عليها ضيوف الرحمن والزوار؛ حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.
وأكدت الأمانة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي ستعتمد من لجنة أعمال الحج بمحافظة جدة.
وأضافت أن خطة الموسم ستتضمن الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل، نقطة تفتيش الشميسي، طريق هدى الشام، طريق عسفان، طريق مكة المكرمة القديم، نقطة تفتيش ذهبان).
وبيّنت أمانة جدة أن الاستعدادات تضمنت تركيز أعمال النظافة والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية؛ فضلًا عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات البحرية والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج وإجازة الصيف.