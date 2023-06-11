"أمانة جدة" ترفع جاهزيتها لموسم الحج وعيد الأضحى لخدمة "ضيوف الرحمن"

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج، الأماكن التي يتردد عليها ضيوف الرحمن والزوار؛ حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.