مسؤولو "بر جدة" يبحثون "الرفاهية الصحية" لمستفيدي مراكز الكلى مع مزارع "Be Alive"

وقد قدّمت الدكتورة حمدان شرحًا عن أهداف مشروع مزرعتها التي تتبع نظام (الماكروبيوتيك) الغذائي، الذي يستهدف تحقيق نمط حياة صحي من خلال استخدام المنتجات العضوية والطبيعية عالية الألياف وقليلة الدهون في التغذية، كالحبوب الكاملة، والخضروات المطهوة محليًّا والمأكولات البحرية والمكسرات، والابتعاد عن المواد المصنعة والمحتوية على مركبات كيميائية، مع التركيز على طرق الطهي التي تعتمد على الأواني الخشبية أو الستانلس ستيل، أو السيراميك، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية كالمايكرويف.