مسؤولو "بر جدة" يبحثون "الرفاهية الصحية" لمستفيدي مراكز الكلى مع مزارع "Be Alive"

الْتقى عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ محمد أبو ملحة، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس محيي الدين حكمي، مديرة ومالكة مزارع (Be Alive) الدكتورة لمياء حمدان، خلال زيارتها للجمعية، وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي الجمعية بحثُ سبل تحقيق (الرفاهية الصحية) لمستفيدي الجمعية من مرضى الغسيل الكلوي.
وقد قدّمت الدكتورة حمدان شرحًا عن أهداف مشروع مزرعتها التي تتبع نظام (الماكروبيوتيك) الغذائي، الذي يستهدف تحقيق نمط حياة صحي من خلال استخدام المنتجات العضوية والطبيعية عالية الألياف وقليلة الدهون في التغذية، كالحبوب الكاملة، والخضروات المطهوة محليًّا والمأكولات البحرية والمكسرات، والابتعاد عن المواد المصنعة والمحتوية على مركبات كيميائية، مع التركيز على طرق الطهي التي تعتمد على الأواني الخشبية أو الستانلس ستيل، أو السيراميك، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية كالمايكرويف.
وأوضحت الدكتورة لمياء حمدان أن مشروع مزرعتها عبارة عن نُزُل للتشافي الطبيعي يتم فيه استقبال المرتادين لعدة أيام، وتقدم إليهم منظومة متكاملة من الرعاية التي تتضمن المأكل والمشرب والتنفس والأفكار والتوجيهات، وكل ما من شأنه تهيئة النزلاء للتواصل مع البيئة؛ مبينة أن فكرة مشروع المزرعة مستوحاة من الهدي النبوي الشريف، وهي فكرة تتقاطع مع الثقافة اليابانية في توفير البيئات الصحية الملائمة لتحقيق الرفاهية الصحية.
وأكدت الدكتورة "حمدان" أن هذا المشروع الصحي إنما يجسد تراثنا وأصالتنا، ويلامس حاضرنا المعاصر بكل أبعاده التنموية، التي تسير وفق مستهدفات رؤية 2030 التي برز من بينها تعزيز الصحة العامة.
من جهته رحّب عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد أبو ملحة بالدكتورة لمياء حمدان، مثمنًا شغفها بتحقيق مستهدفات هذا المشروع الحيوي، الذي يلامس احتياجات المجتمع؛ مؤكدًا حرص الجمعية على دعم التعاون بين الطرفين بما يساهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم مستفيدي الجمعية ويساهم في الارتقاء بمنظومتهم الصحية وأنماطهم المعيشية، وخاصة مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مراكز الغسيل التابعة للجمعية.