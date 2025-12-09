المرور: الأمطار تجعل الطرق زلقة.. والقيادة بحذر تحمي من الحوادث

حذّرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر القيادة خلال هطول الأمطار، مؤكدة أن تساقط المطر يتسبب في جعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ما يرفع احتمالية الحوادث في حال عدم التقيّد بالإرشادات المرورية.
وأوضح المرور أن التزام السائقين بالأنظمة واتباع أساليب القيادة الآمنة—خصوصًا في الأجواء الممطرة—يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح، لافتًا إلى أن تخفيف السرعة وترك مسافات كافية بين المركبات يقللان بشكل كبير من نسبة فقدان السيطرة أو الانزلاق.
وأكدت الإدارة أن الفرق الميدانية تعمل على متابعة حركة الطرق أثناء الحالة المطرية، إلى جانب تعزيز الجوانب التوعوية عبر نشر الإرشادات التي تضمن قيادة أكثر أمانًا، تحت شعار: "سلامتك تهمّنا".