المرور: الأمطار تجعل الطرق زلقة.. والقيادة بحذر تحمي من الحوادث

وأوضح المرور أن التزام السائقين بالأنظمة واتباع أساليب القيادة الآمنة—خصوصًا في الأجواء الممطرة—يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح، لافتًا إلى أن تخفيف السرعة وترك مسافات كافية بين المركبات يقللان بشكل كبير من نسبة فقدان السيطرة أو الانزلاق.