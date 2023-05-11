علاج لـ"تغيرات الفم ما قبل السرطان" يقود سعودية لجائزة "ليستر بوركيت"

وأوضحت "الهدلق"، أن سرطان الفم يسبقه عادةً تغيرات في الأغشية المخاطية المبطنة للفم، ومنها البقع البيضاء الدائمة.. وعلاج هذه التغيرات البيضاء ما قبل السرطانية يكون بإزالتها جراحيًّا؛ لكنها قد تعود بنسبة عالية، بالإضافة إلى أن العمليات الجراحية يصاحبها مخاطر عدة؛ بينما الطرق غير الجراحية لإزالة البقع البيضاء لا تُستخدم على نطاق واسع في مجال طب الفم؛ بحسب تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس".