مركز التجارة التايواني يعلن افتتاح أول فروعه في الرياض

ويتكون المركز من فريق عمل يبلغ 1300 موظف و63 فرعًا حول العالم، بالإضافة إلى خمسة فروع محلية داخل تايوان، والتي تُقدم من خلالها الخدمات للشركات خارج العاصمة تايبيه، فمن خلال هذه المكاتب المحلية، يستطيع المركز الحفاظ على اتصال وتفاعل وثيق مع الشركات المحلية في مجالات تخصصها وتقديم خدمات مباشرة وجوهرية في مجالات عديدة مثل ترويج التجارة المميزة، ومعلومات عن الأعمال، وندوات حول السوق، والدورات التدريبية، واجتماعات حول المشتريات، وتأجير غرف الاجتماعات وما إلى ذلك، كما تضطلع المكاتب الفرعية بأدوار حيوية في تنسيق معارض تايوان التجارية بين المقر الرئيسي للمركز في تايبيه والشركات المحلية، وحث المشترين لزيارة الصناعات المحلية.