مركز التجارة التايواني يعلن افتتاح أول فروعه في الرياض

يعلن مركز التجارة التايواني، وهو منظمة غير ربحية لتعزيز التجارة ومساعدة المستوردين والشركات على القيام بأعمال تجارية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي طويل الأمد مع تايوان، عن افتتاح أول فروعه بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية - ويقع المركز في مبنى رقم 6، مجمع البيوت المكتبية، طريق العروبة، الرياض.
ويُعتبر هذا المركز أول منظمة تجارية غير ربحية في تايوان لتعزيز التجارة بدعم من الحكومة التايوانية، حيث يعود تأسيسه لعام 1970 في تايبيه، ويهدف المركز إلى مساعدة الشركات لتوسيع نطاق حضورها العالمي.
ويتكون المركز من فريق عمل يبلغ 1300 موظف و63 فرعًا حول العالم، بالإضافة إلى خمسة فروع محلية داخل تايوان، والتي تُقدم من خلالها الخدمات للشركات خارج العاصمة تايبيه، فمن خلال هذه المكاتب المحلية، يستطيع المركز الحفاظ على اتصال وتفاعل وثيق مع الشركات المحلية في مجالات تخصصها وتقديم خدمات مباشرة وجوهرية في مجالات عديدة مثل ترويج التجارة المميزة، ومعلومات عن الأعمال، وندوات حول السوق، والدورات التدريبية، واجتماعات حول المشتريات، وتأجير غرف الاجتماعات وما إلى ذلك، كما تضطلع المكاتب الفرعية بأدوار حيوية في تنسيق معارض تايوان التجارية بين المقر الرئيسي للمركز في تايبيه والشركات المحلية، وحث المشترين لزيارة الصناعات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات الرئيسية؛ من بينها خدمات التسويق العالمي وتعزيز وربط التجارة بين الشركات السعودية والتايوانية وتنسيق الاجتماعات الحضورية والإلكترونية، بالإضافة إلى توفير خدمات تُسهم في تعزيز الصناعات التايوانية المختلفة من خلال دعوة المستثمرين إلى تايوان لحضور معارض في مختلف المجالات من بينها: معارض تايوان الدولية التي هي عبارة عن مجموعة من المعارض أسستها إدارة التجارة الدولية ووزارة الشؤون الاقتصادية؛ بهدف تنظيم ما يقارب 30 معرضًا تجاريًا سنويًا في تايوان برعاية مجلس تنمية التجارة الخارجية التايوانية، علمًا بأن جميع الخدمات موكلة من قبل إدارة التجارة الدولية. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:
وتتضمّن المهمات الرئيسة التي يضطلع بها المركز: مساعدة الشركات التايوانية لتطوير نشاطاتها في السوق الدولية، التعاون بشكل وثيق مع الحكومة التايوانية في تنفيذ السياسة التجارية، تقديم خدمة الاستشارات التجارية وربط الشركات العالمية مع الشركاء التايوانيين، تولي دور "التكامل الذكي" - استكمال السياسات الحكومية، وتسهيل احتياجات الصناعة وتطوير فرص عمل جديدة حول العالم.
ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.riyadh.taiwantrade.comwww.taitra.org.tw/
ويتولى المركز أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق النشاطات المتعلقة بما يلي:
Taiwantrade)) B2B
وهي المنصة الأولى في تايوان المتخصصة بمساعدة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم للعثور على موارد ومنتجات عالية الجودة من تايوان.
(Taiwan Excellence)
وهي جوائز سنوية تمنحها وزارة الشؤون الاقتصادية لتشجيع الصناعات التايوانية على الارتقاء بمنتجاتها.
ويمكن التواصل مع المركز عبر:
الهاتف: 0112477758
0597289498
البريد الإلكتروني: riyadh@taitra.org.tw