في فبراير المقبل.. جلسات المنتدى السعودي للإعلام تناقش مستقبل الإعلام وعلاقته المختلفة

ويحتفي المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة بالفائزين بجائزة المنتدى، ويمكن المشاركة في الجائزة عبر 6 مسارات، تتمثّل في الصحافة "التقرير، المقال، الحوار"، والإنتاج المرئي والمسموع "الأفلام القصيرة، البرامج المرئية والحوارية، التقارير المرئية، البرامج الإذاعية، البودكاست"، والإنتاج العلمي "الدراسات، والبحوث"، والإعلام الرقمي "منصات التواصل الاجتماعي، أفضل منصة رقمية، الفنون الرقمية في المجال الإعلامي"، والابتكار والريادة "الابتكار في الاتصال المؤسسي، المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، الابتكار الإعلامي للقطاع غير الربحي"، والشخصية الإعلامية لعام 2024.