"أمير مكة" يكرّم مدير دوريات الأمن بجدة نظير جهوده الأمنية

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، بمكتبه في جدة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، نظير الجهود الأمنية خلال الفترة الماضية.