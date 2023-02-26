حجب 317 موقعاً وضبط 22 ألف وحدة.. هنا "مؤشرات الملكية الفكرية في 30 يوماً"

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن أبـرز مؤشــرات الملكية الفكريـة لشهر يناير 2023م.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر" ووفق الإحصاءات، أنه تمّ حصر 547 براءة اختراع مودعة، و319 براءة اختراع صادرة، و129 طلب تصاميم صناعية مودعة، و48 شهادة تصاميم صناعية صادرة.
وعن العلامات التجارية، قالت الهيئة إنه تم إحصاء 3829 طلب تسجيل لعلامات تجارية، و2690 علامة تجارية مسجلة، كما تم تسجيل 27 طلب حق المؤلف، و28 شهادة تسجيل لدى المؤلف.
وأضافت عن قضايا حقوق الملكية الفكرية: "9 قضايا حق مؤلف، 5 قضايا براءات اختراع، 70 قضية علامات تجارية"، مبينة أن عدد القرارات الصادرة "15 قرار حق المؤلف، و5 قرارات براءات اختراع، و80 قرار علامات تجارية".
وعلى مسار احترام حقوق الملكية الفكرية، تم تسلُّم 241 شكوى، وتنفيذ 587 زيارة إنفاذ، كما جرى حجب 317 موقعاً، وضبط 22678 وحدة، وإزالة 4635 محتوى مخالفاً.
وتابعت: "سجّلت التراخيص لأنشطة الملكية الفكرية 58 ترخيصاً، فيما سجّل 48 طلب مقدم".