حجب 317 موقعاً وضبط 22 ألف وحدة.. هنا "مؤشرات الملكية الفكرية في 30 يوماً"

وعن العلامات التجارية، قالت الهيئة إنه تم إحصاء 3829 طلب تسجيل لعلامات تجارية، و2690 علامة تجارية مسجلة، كما تم تسجيل 27 طلب حق المؤلف، و28 شهادة تسجيل لدى المؤلف.