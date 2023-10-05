طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك عاصمة قيرغيزستان

وفي 4 أكتوبر، أقام طيران ناس حفًلا منفصلًا في بيشكيك، تزامنًا مع وصول الرحلة الافتتاحية من جدة إلى مطار "ماناس" الدولي، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، وسعادة سفير قيرغيزستان لدى المملكة، السيّد " أولوكبيك ماريبوف"، ومسؤولين من هيئات الطيران والسياحة القيرغيزية، بالإضافة إلى وكلاء السفر البارزين، وتلقّت الرحلة تحية المياه فور وصولها احتفالًا بها.