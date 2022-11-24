"العثيم للاستثمار" تعلن عن افتتاح أول متاجر"جيمو" الفرنسية بالسعودية في العثيم مول الدمام

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء (إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار) عن افتتاح أول متاجر العلامة التجارية العالمية الفرنسية (جيمو) بالسعودية في العثيم مول الدمام، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التوسعية وزيادة حصتها في قطاع تجارة التجزئة للأزياء والموضة.
ويشكل افتتاح (جيمو) الفرنسية إضافة مهمة إلى منظومة العلامات التجارية المميزة والحصرية التي توفرها شركة عبدالله العثيم للأزياء للسوق السعودي.
وتعد العلامة التجارية الفرنسية "جيمو" من أشهر الماركات العالمية الفرنسية التي تقدم أحدث وأرقى الأزياء المعاصرة لجميع أفراد الأسرة بأسعار معقولة وجودة مثالية.
يذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها (كيابي) الفرنسية - (أو في إس) الإيطالية - (بارفوا) البرتغالية- (تالي وايل) السويسرية - (بياتزا إيتاليا) الإيطالية, (مروى المغربية)، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من (50) فرعاً على مستوى المملكة.
وتهدف الشركة إلى تعزيز التميز من خلال التطوير المستمر والممنهج والسعي لاستقطاب المزيد من الماركات العالمية, فضلاً عن زيادة شبكة انتشارها في كل مناطق المملكة.