كاتب سوداني: انتهى موسم الحج بنجاح وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم بسهولة وأمان

وأكد الكاتب والإعلامي السوداني أنه من الواجب على كل فرد مسلم الالتزام بما جاء في بيان هيئة كبار العلماء وما احتوته من مضامين ومعان شرعية منبثفة من الأصول العامة للشريعة والقواعد الفقهية الكلية التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ومراعاة المصالح الضرورية الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في ظل تزايد عدد الحجاج والحشود الهائلة في أماكن محدودة المساحة ما يعرض الحجاج إلى الأضرار النفسية والجسدية، والمشقة في أداء الحج.