"آركو" تدعو لمساعدة 21.860 أسرة متضررة من فيضانات السودان

وبيّنت الأمانة العامة للمنظمة، في نداء إنساني، أطلقته لتعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان؛ أن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر السوداني تشير إلى أنه منذ بداية موسم الأمطار في يوليو الماضي في ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان وجنوب دارفور والخرطوم والجزيرة ونهر النيل وكسلا وسنار تضرر 169.502 نسمة (21.860) أسرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات وتدمير (43.191) منزلًا (21.860 منزلًا كليًا و21.331 جزئيًا) وتدمير 2.256 مرفقًا عامًا و(8075) مرحاضًا.