بعد إدانته بمخالفة السوق المالية.. "الدخيل" يحذر من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين: وقعت بالخطأ

وقال "الدخيل": أشك في أن ما صدر من محفظتي وهو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافًا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة؛ للحصول على تعويض ضرره، معتذرًا عن ذلك.