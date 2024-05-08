بعد إدانته بمخالفة السوق المالية.. "الدخيل" يحذر من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين: وقعت بالخطأ

علّق الكاتب والإعلامي تركي الدخيل على قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، المتضمن إدانته مع آخرين بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.
وأصدر "الدخيل" بيانًا عبر حسابه في منصة "إكس" حذّر خلاله من تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، مشددًا على أن ذلك يُعَرِّض أصحاب المَحافظ للخطر، كما أنه مخالف للأنظمة.
وقال: لأنني وقعت في هذا الخطأ، أحذّر غيري من الوقوع فيه، وإنّ زعْم البعض بأن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبًا بذلك.
وقال "الدخيل": أشك في أن ما صدر من محفظتي وهو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافًا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة؛ للحصول على تعويض ضرره، معتذرًا عن ذلك.
وأضاف: لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحّب بالنقد البنّاء، كما أؤكد بأن زعْم البعض بأن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذبًا بذلك.