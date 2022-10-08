هيئة النقل: 60 يومًا على انتهاء مبادرة تصحيح الأوضاع للمنشآت والأفراد في نقل البضائع

وبيّنت أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية التي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات بدون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل؛ دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.