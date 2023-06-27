وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى وينوه بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

ونوّه بجهود منسوبي وزارة الخارجية في الداخل وبعثات المملكة في الخارج، على ما قدموه من عملٍ متفانٍ ومتكاملٍ بالتعاون مع الجهات الحكومية، تتوّج بالنجاح في إصدار نحو 1.627 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج، والصادرة بشكلٍ إلكتروني من السفارة الرقمية بمنصة التأشيرات لوزارة الخارجية لموسم حج عام 1444هـ، مثمنًا العمل المكثف للأجهزة الحكومية التي أسهمت بإنجاح مبادرة طريق مكة، التي نُفذت في 7 دول هذا العام، بهدف تسريع وتسهيل جميع الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.