وزير الخارجية يهنئ القيادة بعيد الأضحى وينوه بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

رفع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، ولشعب المملكة، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع منسوبي وزارة الخارجية حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ونوه وزير الخارجية جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيّدهما الله - بالعناية الكريمة والاهتمام المتواصل بحجاج بيت الله الحرام، وتسخير سائر الخدمات والتسهيلات والرعاية العالية على الأصعدة كافة، لضيوف الرحمن حتى يؤدّوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر.
كما رفع وزير الخارجية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين على ما قدموه من دعم للقطاعين العام والخاص، والذي انعكس بشكلٍ جلي على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
ونوّه بجهود منسوبي وزارة الخارجية في الداخل وبعثات المملكة في الخارج، على ما قدموه من عملٍ متفانٍ ومتكاملٍ بالتعاون مع الجهات الحكومية، تتوّج بالنجاح في إصدار نحو 1.627 مليون تأشيرة إلكترونية لحجاج الخارج، والصادرة بشكلٍ إلكتروني من السفارة الرقمية بمنصة التأشيرات لوزارة الخارجية لموسم حج عام 1444هـ، مثمنًا العمل المكثف للأجهزة الحكومية التي أسهمت بإنجاح مبادرة طريق مكة، التي نُفذت في 7 دول هذا العام، بهدف تسريع وتسهيل جميع الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.