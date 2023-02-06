الملحقية الثقافية في تركيا: جميع الطلاب السعوديين بخير

أكدت الملحقية السعودية في تركيا اليوم، أن الملحق الثقافي د.فيصل أسره، اطمأن على جميع الطلاب والطالبات السعوديين بتركيا؛ مؤكدة أن "أمورهم -بفضل الله- ممتازة، ويشكرون ولاة الأمر في المملكة على جميع ما يقدم لهم من دعم واهتمام ورعاية".
يأتي ذلك إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب بقوة 7.8 فجر اليوم الاثنين.
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا قد أكدت، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين؛ فإنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.
وأوضحت أنها تتابع مع السلطات التركية؛ للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.
وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص للطوارئ (00905495646655) في أسرع وقت ممكن.