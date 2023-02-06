الملحقية الثقافية في تركيا: جميع الطلاب السعوديين بخير

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا قد أكدت، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين؛ فإنها لم تتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.