فيديو.. حاجة تنهار بالبكاء وهي تتسلم "هدية الملك" لدى مغادرتها مطار جدة

وثقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مقطع فيديو، تأثر حاجة عندما انهارت بالبكاء عقب تسلمها هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لدى مغادرتها المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ونجحت "فوز الغامدي"، من الإدارة العامة للمساجد بمحافظة جدة، في توثيق المقطع، فيما كانت زميلتها الأخرى تواسي الحاجة في مشهد مؤثر.
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديمها لنسخ من القرآن الكريم لكافة الحجاج المغادرين وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوزيع مليون مصحف على الحجاج المغادرين من الذين أدوا فريضة الحج للعام الحالي.