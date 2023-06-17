12 متستراً.. ضبط 12777 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 19 / 11 / 1444 هـ؛ الموافق 8 / 6 / 2023 م؛ حتى 25 / 11 / 1444هـ؛ الموافق 14 / 6 / 2023م، عن ضبط (12777) مخالفًا، منهم (6695) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3960) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2122) مخالفًا لنظام العمل.