حالة الطقس والمناطق المشمولة بالأمطار في المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عمّا يُسمى المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باستمرار سيطرة كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول إلى دون معدلاتها الطبيعية على المملكة السعودية خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، مع فرص لهطول أمطارٍ مُتفرقة على المُرتفعات الجنوبية الغربية.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس حاراً في مُعظم مناطق المملكة نهار يومَي الجمعة والسبت، في حين يكون شديد الحرارة في الشرقية وأجزاءٍ من الرياض وكذلك المدينة المنوّرة مع درجات حرارة حول منتصف الأربعينيات في هذه المناطق.
وتنشط الرياح السطحية يوم الجمعة على أجزاءٍ من شرق المملكة وجنوبها، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.
وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على أجزاءٍ من الغربية والوسطى والجنوبية مع طقس غائم جزئياً إجمالاً، كما يستمر هطول أمطار مُتفرقة في أغلبها على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير؛ قد تطول الباحة وشرق مكة المكرّمة، ويرافق الأمطار حدوث الرعد أحياناً.