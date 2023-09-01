حالة الطقس والمناطق المشمولة بالأمطار في المملكة خلال إجازة نهاية الأسبوع

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس حاراً في مُعظم مناطق المملكة نهار يومَي الجمعة والسبت، في حين يكون شديد الحرارة في الشرقية وأجزاءٍ من الرياض وكذلك المدينة المنوّرة مع درجات حرارة حول منتصف الأربعينيات في هذه المناطق.