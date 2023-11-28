العثيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة بإكسبو 2030

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد العثيم بأن فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 أكبر المنصات العالمية يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي وترسيخا لمكانتها العالمية ولما تحظى به من ثقة في كافة المحافل مما جعلها -بعون الله وتوفيقه ثم بفضل السياسة الحكيمة لولاة أمرنا- وجهة بارزة لاستضافة أبزر وأكبر المحافل العالمية .
وقال العثيم أن فوز الرياض بتنظيم "إكسبو 2030" يعد تتويجا لرؤية المملكة 2030 وإثباتًا لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث العالمي المتفرد الذي يشكل أكبر منصة لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم وأحدث ابتكارات التقنية .
واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.