العثيم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة بإكسبو 2030

وقال العثيم أن فوز الرياض بتنظيم "إكسبو 2030" يعد تتويجا لرؤية المملكة 2030 وإثباتًا لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث العالمي المتفرد الذي يشكل أكبر منصة لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم وأحدث ابتكارات التقنية .