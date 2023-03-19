استعداداً لشهر رمضان.. أسواق ومحال "جدة التاريخية" وجهة تجذب المتسوّقين

قُبيل شهر رمضان تستعد "جدة التاريخية" وتتزيّن بالمظاهر الخاصة بالشهر الكريم، والعادات الرمضانية التي تتناسب مع روح ومشاعر الشهر الكريم، وتندمج معه وتكتسي فيها الأسواق التاريخية والحارات القديمة في المحافظة بالحُلَّة الرمضانية، التي تتزيّن بها المحال التجارية والشوارع والمنازل؛ بالفوانيس المعلّقة بأزهى الألوان والأشكال الجميلة، والأهلّة، والنجوم المضيئة، فتتحوّل "جدة التاريخية" إلى لوحة زاهية، ومزارٍ رمضاني مناسب لعديد من الزوّار.