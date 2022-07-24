تمكين الهجن المتعثرة من إعادة السباق في الشوط التالي خلال مهرجان ولي العهد

وعادة تتعرّض بعض الهجن المشاركة للتعثر المفاجئ فور الانطلاقة، لتتم إعادتها للتهيئة من جديد والمشاركة بها في الشوط الذي يليه، حيث تتفاوت أسباب التعثر، بين ارتطام المطية بأخرى فيحدث السقوط عند بداية الركض، أو بسبب رهاب يصاحب بعض المطايا وما شابه ذلك، علمًا بأن هذا الاستثناء لا يسمح به إلا للمتعثرة في محيط خط البداية فقط.