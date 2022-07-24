تمكين الهجن المتعثرة من إعادة السباق في الشوط التالي خلال مهرجان ولي العهد

تمكّن لوائح الاتحاد السعودي للهجن، جميع المطايا المتعثرة عند لحظة السباق من تكرار المنافسة في الأشواط التي تليها، حيث كشف رئيس نقطة البداية سليم مسعود الجهني، أن المطايا التي تتعثر لحظة الانطلاقة يتم تمكينها من المشاركة في الشوط التالي، وهذه من التسهيلات التي يراعيها اتحاد الهجن.
وعادة تتعرّض بعض الهجن المشاركة للتعثر المفاجئ فور الانطلاقة، لتتم إعادتها للتهيئة من جديد والمشاركة بها في الشوط الذي يليه، حيث تتفاوت أسباب التعثر، بين ارتطام المطية بأخرى فيحدث السقوط عند بداية الركض، أو بسبب رهاب يصاحب بعض المطايا وما شابه ذلك، علمًا بأن هذا الاستثناء لا يسمح به إلا للمتعثرة في محيط خط البداية فقط.
ويشهد مهرجان ولي العهد للهجن 2022 منافسات شرسة بين الملاك في سبيل الفوز بسيف سمو ولي العهد والتشرف بالسلام عليه، ويعتبر هذا المهرجان الأضخم في رياضات الهجن دولياً، إذ خصصت له جوائز مالية بأكثر من 56 مليون وتصل أشواط السباقات فيه نحو 591 شوطاً، بمشاركات خليجية وعربية وعالمية.