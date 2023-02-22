رئيس المحكمة العليا: يوم التأسيس ذكرى أرست الوحدة والأمن بعد قرون التشتت

وقال الشيخ اللحيدان في كلمة بهذه المناسبة: لا يخفى على الجميع أن هذه الأرض المباركة حباها الله بأفضل بقعتين على وجه البسيطة وهما الحرمان الشريفان، ودعوة إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام، ومنها انطلقت رسالة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت عاصمة دولة أفضل الأمة رضي الله عنهم في عصر الخلافة الراشدة، ثم أكرمها الله قبل ثلاثة قرون بأسرة مباركة قامت على أيديهم هذه الدولة العظيمة دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الأمن، ومحاربة الأعداء.