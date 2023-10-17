648 جولة رقابية للصناعة على المواقع التعدينية تخالف 21 منشأة

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 648 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني؛ من بينها: (10) عقوبات العمل بدون رخصة، و(5) عقوبات عدم الالتزام بشروط الرخصة، و(3) عقوبات القيام بنقل خام واستخدام معدات داخل المحجر، وعقوبتان عمل خارج حدود الرخصة، وعقوبة واحدة للعمل برخصة منتهية.