تحقيقًا لأهداف "السعودية الخضراء".. توقيع مذكرة بين "الغطاء النباتي" و"الموارد البشرية"

وشملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات، منها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وتنفيذ برامجها عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وكذلك التنسيق والتواصل وتنظيم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بمشروع دراسات المبادرة، والمشاركة في تطوير المتنزهات الوطنية، إضافة إلى التعاون فيما يخص مشاريع التشجير ومبادرات وحملات تنمية الغطاء النباتي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وتفعيل العمل التطوعي بتوفير المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة.