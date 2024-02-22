"الثقافة" تنشر أبحاث منحة 1139 ليوم التأسيس في كتاب علّمي

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز في العام الماضي 2023 منحة (1139) ليوم التأسيس؛ لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ/ 1727م، وفي حينها تقدّم إلى المنحة 94 باحثًا وباحثةً؛ اجتاز الفرز الأوّلي 15 ملخَّصًا بحثيًا، ونال المنحةَ 8 باحثين في موضوعاتٍ مرتبطة بيوم التأسيس، الذين عملوا بدورهم على هذه الأبحاث وإنجازها، لتأتي مرحلة نشرها في كتاب دراسات في التاريخ والثقافة تتويجاً لهذه الجهود، ودعماً للباحثين، وترسيخاً لأهمية البحث العلمي يمكن تصفحه على الرابط:

https://www.darah.org.sa/pdfs/FOUNDING_DAY_RESEARCHES-v9-interactive.pdf .