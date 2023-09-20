صندوق تنمية الموارد البشرية عضو في "First" للحماية بمجال الأمن السيبراني

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية، على الموافقة باعتماد عضويته في منظمة (First)، التي تهدف إلى تمكين فِرَق الاستجابة للحوادث السيبرانية من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للحوادث الأمنية، عبر توفير الوصول إلى أفضل الممارسات والأدوات والاتصالات الموثوقة مع فِرَق الأعضاء.