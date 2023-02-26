"التجارة الخارجية" تستعرض مع وفد عماني تحضيرات المملكة لاجتماعات مجموعة العشرين 2023م

وتم خلال اللقاء تقديم عروض مرئية عن تحضيرات المملكة للرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وآلية مشاركة الفريق في اجتماعات مجموعات عمل التجارة والاستثمار، وكذلك تحولات الطاقة والتغير المناخي، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الهيئة ووزارة الطاقة، حيث تم التطرق إلى الأولويات في التجارة والاستثمار وتقاطعاتها مع موضوعات تحولات الطاقة والتغير المناخي المطروحة ضمن أجندة الرئاسة الهندية لهذا العام.