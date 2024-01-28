"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 75

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله؛ قد وجَّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.