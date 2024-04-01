الجوف...إنجاز 52% من أعمال تطوير امتداد طريق الملك عبدالعزيز بسكاكا

وأضاف أمين الجوف أن أعمال التطوير في هذه المرحلة تمتد من ميدان الساعة إلى ميدان المغازل، وتشمل سفلتة 45 ألف متر مربع، وتركيب 199 عاموداً لشبكات الإنارة، كما يتضمن المشروع زراعة 220 شجرة، وإنشاء ممر دراجات بطول 2450 متراً، ومساراً للمشي بطول 4244 متراً.