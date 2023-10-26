"سعود الطبية": صرف مليون و700 ألف وصفة علاجية بعد نهاية الربع الثالث لـ2023م

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن صرف ما يقارب مليونًا و700 ألف وصفة علاجية، بعد نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023م.
وأوضحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي أنه خلال 9 أشهر من هذا العام، حصلت المدينة على جائزة سلامة المرضى في دورتها الخامسة تحت مسار السلامة الدوائية بعنوان "تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية"، تحت شعار "دواء بلا ضرر"، حيث تم اختياره من بين أكثر من 2000 مشروع مقدم من منشآت ومستشفيات أخرى.
وقالت "البريكي": حققت المدينة جائزة المراجع المتميز للأبحاث والمركز الثاني كأفضل ملصق بحثي من بين الأبحاث المشاركة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في الأبحاث المشاركة من فئة الصيادلة المهنين، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للصيدلة في تجمع الرياض الصحي الثاني.
وأشارت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية إلى أن عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية بلغ 2105 مريضًا، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمّع الرياض الصحي الأول.