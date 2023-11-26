محليات

رعى 20 متناً من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز.. "المخالف" في قبضة الأمن البيئي

تنتظره غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن وعقوبة رعي الأغنام (200) ريال لكل رأس
رعى 20 متناً من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز.. "المخالف" في قبضة الأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي (20) متناً من الإبل، في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.

‏‎وأوضحت القوات، أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الإمام عبدالعزيز

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