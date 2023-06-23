خلال الحج.. الهلال الأحمر يوفر أكثر من 8 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلةً بوحدة الإمداد والتجهيز الطبي بحج هذا العام (1444هـ) عملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق (صناديق مستهلكات التموين الطبي)؛ حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوره يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.