شاهد.. السفارة السعودية بقرغيزستان تحتفي بذكرى يومنا المجيد

أقامت السفارةُ السعودية في العاصمة القرغيزية حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94 للمملكة.
حضر الحفلَ عددٌ من كبار المسؤولين والوزراء، بينهم نائب وزير الخارجية السيد "أيبيك مولدوغازييف"، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النائب الأول لوزير الدفاع اللواء "روسلان مُقامبيتوف"، ورئيس مجلس العلماء الشيخ "زامير راكييف"، كما حضره أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون بالجمهورية القرغيزية، وعدد من البرلمانيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين السعوديين والخليجيين وأعضاء السفارة.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، في كلمة له خلال الحفل؛ أن المملكة تحتفل هذه الأيام بهذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ تأكيدًا على الطموح والعزم على تحقيق الإنجازات في البناء والتنمية.
وأشار إلى ما حقّقتْه المملكة من تطور ونماء في المجالات كافة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك "رحمهم الله"، في المسيرة التنموية، وصولًا للعهد الميمون الذي تُواصل فيه البلادُ مسيرةَ التطوير والارتقاء.
ونوّه سفير المملكة إلى علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات كافة، وما وصلتْ إليه من تقدُّم في الوقت الحاضر.
تخلّل الحفلَ إقامةُ معرض للصور سلّط الضوءَ على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري والثقافي للمملكة، وركن المأكولات الشعبية، وتضمن أيضًا عرض فيلم مرئي مصوّر أظهر لقطات مصورة أبرزت العمق التاريخي والإسلامي والنهضة الثقافية والاجتماعية والرياضية التي تعيشها المملكة.