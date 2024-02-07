"زد للمزادات" تطرح 25 عقاراً بالعاصمة ضمن مزاد "التميز".. الخيارات واسعة والمميزات فريدة

أعلنت شركة "زد للمزادات" العقارية عن طرحها مزاد التميز الذي يضم 25 عقاراً بمواقع مختلفة ومساحات متنوعة بمدينة الرياض تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".
وأوضحت "زد" أن مزاد "التميز" يتضمن خيارات واسعة ومتنوعة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال من أراضٍ، وفلل، وعمائر تجارية وسكنية، ومحلات، بمساحات متنوعة ومميزات فريدة.
وقالت "زد للمزادات": إن المزاد سيُقام إلكترونياً يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 13/ 2/ 2024م ويستمر لمدة يوم عبر منصة مباشر للمزادات.
وأشارت "زد للمزادات" إلى مجموعة من الشروط الخاصة بالدخول في المزاد، بإمكان الراغبين بالمشاركة الدخول على النشرة التسويقية للاطلاع عليها.
يُذكر أن "زد" العقارية، من الشركات الرائدة بإقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاماً.
وللاستفسارات : 0509977226 - 920013667، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو حساب "زد" للمزادات العقارية في منصة "إكس".