"مدني المدينة" ينقذ عائلة من 5 أشخاص احتُجزوا داخل مركبة في سيل شعيب

كشفت مديرية الدفاع المدني اليوم، أن "مدني المدينة المنورة" أنقذ عائلة من 5 أشخاص احتُجزوا داخل مركبة في سيل شعيب قرية الخيف، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.
وتشهد المدينة المنورة ومناطق عدة بالمملكة، حالة ماطرة يُتوقع أن تستمر خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم)؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على: (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما لا يُستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من: (الحدود الشمالية، القريات، طريف)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.