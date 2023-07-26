محذرةً من الحر الشديد.. "الصحة" تنصح بارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس

ونشرت الوزارة في حسابها على "تويتر" إنفوجرافيك يبيّن تلك المخاطر، ومن أبرزها، جفاف البشرة، ضربات الشمس، والإجهاد الحراري، موضحة أن من أهم طرق الوقاية من موجات الحرارة: البقاء في الظل ما بين الساعة 11 إلى الساعة 3 نهاراً، ارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، وتغطية الرأس، واستخدام واقي الشمس، وارتداء النظارة الشمسية، إضافة إلى شرب المياه والسوائل بكميات كافية.