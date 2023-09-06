للتميز في تطبيق المعايير.. "الحياة الفطرية" ينال "الأيزو" في إدارة الجودة

ويسعى المركز من خلال حصوله على هذه الشهادة النوعية، إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمرّ، والحرص على جودة العمليات والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية وتطوير الأداء الإداري وضمان جودته، والحصول على الاعتراف الدولي بفعالية نظام إدارة الجودة المطبق لديه.