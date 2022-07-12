تذكرة إلكترونية وأمتعة ممنوعة.. "الحج" توعي ضيوف الرحمن المسافرين
قدمت وزارة الحج والعمرة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، عددًا من النصائح التوعوية حول حقوق المسافرين، وأنظمة الطيران، وشروط حمل الأمتعة، ووجهت الوزارة محتواها التوعوي للحجاج القادمين من داخل المملكة ومن خارجها، كما نوعت الوزارة في اللغات المستخدمة ما بين اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والماليزية، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من ضيوف بيت الله الحرام المسافرين.
واستخدمت الوزارة محتويات متنوعة وجذابة الشكل، كان آخرها تنبيه الحجاج المسافرين على الرحلات الداخلية بضرورة إتمام الحجوزات وإصدار التذكرة الإلكترونية قبل الوصول إلى المطارات، تفادياً للزحام والتكدس في صالات السفر، وذلك نظراً لوصول أعداد كبيرة من الحجاج إلى المطارات في نفس الوقت بسبب جدولة الرحلات.
كما سخرت وزارة الحج والعمرة حساباتها الرسمية لتوعية الحجاج وتعريفهم بالأمتعة غير المسموح بحملها في الطائرة، والتي تشمل: الأكياس البلاستيكية، والعبوات التالفة، والأمتعة ذات الشكل غير المنتظم، وعبوات ماء زمزم، وغيرها من الأمور، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتوعية الحجيج لتسهيل أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة كثفت خلال موسم الحج للعام الحالي 1443هـ أنشطتها التوعوية من خلال إنتاج وضخ العديد التصاميم والتصوير السينمائي بطريقة إبداعية مشوقة، منها: فيلم "بشوق إليك"، "أمنيات تتحقق"، "اهتمام والتزام"؛ فضلاً عن إطلاق 13 دليلاً توعوياً بأكثر من 14 لغة، وتتناول الأدلة الموضوعات التي تهٌم الحجاج من أمور صحية ودينية وإجرائية بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa.