تذكرة إلكترونية وأمتعة ممنوعة.. "الحج" توعي ضيوف الرحمن المسافرين

قدمت وزارة الحج والعمرة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، عددًا من النصائح التوعوية حول حقوق المسافرين، وأنظمة الطيران، وشروط حمل الأمتعة، ووجهت الوزارة محتواها التوعوي للحجاج القادمين من داخل المملكة ومن خارجها، كما نوعت الوزارة في اللغات المستخدمة ما بين اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والماليزية، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من ضيوف بيت الله الحرام المسافرين.